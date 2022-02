Maudit Cupidon - Tome 2 - Maudit Valentin

Deux mois se sont écoulés depuis les premiers événements et une nouvelle menace plane soudain. Tandis que des Cupidons sont retrouvés morts, Lila reçoit, en avance, une étrange et menaçante carte pour la Saint-Valentin. Sa vie semble de nouveau menacée. Cal et Cupid prennent ce danger très au sérieux et pour cause : le responsable n'est autre que leur frère, le troisième cupidon originel, Valentin en personne. Revenu des limbes où l'avait envoyé Cupid, il a bien l'intention de se venger et de faire revenir Vénus, leur mère, tuée par Lila.