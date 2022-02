Friends - Tome 1

Un nouveau départ. Une nouvelle maison, de nouveaux souvenirs. Un nouveau lycée, de nouveaux amis. Tout pour essayer d'oublier que le cancer a gagné et que je ne verrai plus jamais ma mère. Tout pour recommencer sur des bases saines et reconstruire. C'est sans compter Cameron avec qui je dois vivre au quotidien. Lui et Lucie, sa garce de petite amie, n'ont qu'une idée en tête : me pourrir la vie. Ils semblent oublier que je n'en suis pas à ma première peine et que je compte bien trouver ma place dans cette nouvelle vie, quoi qu'il arrive.