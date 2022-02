Le petit prince de Harlem

Harlem, années 1920. Sonny, 14 ans, fait tout ce qu'il peut pour aider sa mère, gravement malade. Sans rien lui dire, il quitte l'école et choisit la rue. Ses petits trafics ne passent pas inaperçus... Queenie, la reine de Harlem, le prend sous sa coupe et dans son gang. Dans les clubs où elle l'entraîne, il se découvre une passion pour le jazz... Un soir, il entend le son d'un saxophone dans son immeuble. Un jazzman du nom de Charlie s'entraîne sur le toit. Bouleversé par cette musique qui lui rappelle son père, Sonny va devenir son élève. Il apprend vite, il pourrait même se faire un nom. Mais entre la rue et les toits, peut-il choisir son destin ?