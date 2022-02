Frankly in love

Frank-Li est un Limbo, terme de son invention pour désigner ces adolescents tiraillés entre leur héritage coréen et leur éducation à l'américaine. En ce qui concerne sa vie amoureuse, ses parents n'ont qu'une règle : sa petite amie sera coréenne. Quand Frank s'entiche de Brit, l'intelligente, la merveilleuse, la... blanche Brit, les problèmes s'annoncent. Voyant qu'une autre Limbo, Joy, vit une situation similaire, Frank a une idée : pourquoi ne pas feindre une relation avec Joy, pour sauver les apparences face à papa-maman, et regagner sa liberté ? Le plan est parfait mais on ne joue pas aussi facilement avec l'amour.