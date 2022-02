Nous sommes les gardiens de l'eau

" Puissant... Les illustrations combinent une ambiance mystique avec l'adorable élan défenseur d'une enfant en quête de justice. " - The New York Times Vous trouverez dans ce Livre : - Une transmission touchante de la sagesse de l'eau amérindienne, qui nous rappelle à quel point cet élément magique a une place centrale dans la vie humaine - Un appel au respect de l'ensemble du vivant, des êtres, des forces et des éléments qui le composent et partagent avec nous la vie sur TerreLes plus de ce Livre Le Lotus et l'éléphant s'engage pour la planète : la sortie du livre est prévue en février 2022, un mois avant la journée mondiale de l'eau le 22 mars. Lauréat du prix littéraire de la Médaille Caldecott, ce splendide album jeunesse est également un best-seller outre Atlantique. Album pour enfant mais aussi geste pour la planète, le livre propose en dernière page à son jeune lecteur un engagement à protéger la Terre et l'eau, l'incluant dans la quête du héros. Il devient alors son propre héros de la nature et de l'eau, comme les Nokomis.