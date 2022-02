The wandering star tarot

Le WANDERING STAR TAROT est une boussole pour les rêveurs à la recherche des trésors du coeur, de l'âme et de l'esprit. Dans ce jeu unique et intuitif, chaque carte active des énergies et vibrations positives à travers de magnifi ques illustrations réalisées à la main. Le guide qui accompagne les cartes off re une plongée plus profonde dans le monde fantaisiste des archétypes et de la découverte de soi. Cat Pierce est une chanteuse, autrice-compositrice et artiste plasticienne passionnée d'évolution spirituelle. Connue principalement pour sa musique, elle fait partie du groupe Th e Pierces, et a également du succès en tant qu'artiste solo. Ses chansons ont été présentées dans de nombreux fi lms et séries.