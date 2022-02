Lasagnes. 30 recettes savoureuses et originales pour épater vos amis !

Les lasagnes font partie des plats italiens les plus cuisinés dans le monde ! Constituées d'une superposition de fines feuilles de pâte à la farine de blé dur entre lesquelles s'intercale une garniture, les lasagnes se déclinent sous de nombreuses formes : à la bolognaise, au gorgonzola et aux champignons, aux pois chiches, aux légumes, à la crème aux herbes... Découvrez 35 recettes savoureuses pour rendre votre quotidien plus gourmand !