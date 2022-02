Mes raviolis maison. Plus de 50 recettes inratables pour devenir un pro de la pâte farcie

Shish barak, sorrentinos, agnolotti, ravioles, gyozas, wontons, pierogi... si vous salivez déjà, ce livre est fait pour vous. Découvrez des recettes de pâtes fourrées sous des formes diverses et variées et venues de tous les pays. Parce que, finalement, le monde entier aime tellement les raviolis, que chaque pays à sa (ses) recette(s) ! En plus des recettes, vous trouverez dans ce livre : - Des conseils pour se lancer - Des pas-à-pas pour réaliser ses pâtes - Des pas-à-pas pour maîtriser les techniques de pliage des différentes formes - Des sauces et accompagnements pour accommoder vos raviolis 70 recettes classiques ou plus originales, toujours inratables, accompagnées de conseils et de techniques pour maîtriser l'art du pliage de la pâte.