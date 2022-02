Cuisiner pour soi et pour bébé

Afin de faciliter les repas familiaux au quotidien et de préparer des plats sains et faits maison, découvrez 65 recettes pour cuisiner la même recette pour vous et votre bébé, que ce dernier ait 4 mois, 6 mois, 8 mois ou 1 an. Par saison, retrouvez 10 recettes salées et 15 recettes sucrées, facilement adaptables pour votre tout-petit afin que tout le monde puisse se régaler ! Mini-flan aux épinards et thon, Risotto à la betterave et crevettes, Purée de courge, agneau, fêta et figues, Tarte à la crème et aux abricots, Gâteau renversé à l'ananas... Autant de recettes qui éveilleront votre bébé aux différents goûts et qui satisferont petits et grands. En plus ! Des informations sur la nutrition des bébés, la DME... Pauline, alias Fitspau sur Instagram, rassemble plus de 55 000 personnes engagées qui réalisent quotidiennement ses recettes. Infirmière de formation, elle a à coeur de proposer des recettes saines et gourmandes pour toute la famille.