Bao Family. La cuisine chinoise entre tradition et modernité

La Bao Family ce sont deux restaurants à Paris : Gros Bao et Petit Bao ! Mais qu'est-ce qu'un bao ? Ultra populaire en Chine, le bao est constitué d'une pâte à base de blé qui cache un trésor, une farce à l'intérieur. Chaque jour, les bao sont confectionnés à la main, du pétrissage de la pâte au pliage. La Bao Family propose des recettes originaires des 8 régions culinaires de Chine en utilisant des produits français, bio, fermiers et garantis sans glutamate ! Same same but different : c'est ce qui caractérise la Bao Family. Des personnalités, des passionnés de cuisine et de lieux de vie qui veulent vous faire découvrir la cuisine chinoise et vous faire passer un super moment !