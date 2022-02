Cora est souvent angoissée. Dans la vie, elle s'attend toujours au pire. A l'approche de son audition de piano, elle est envahie par les Minidoutes : Et si je fais une fausse note ? Et si mes mains tremblent ? Alors que la peur la paralyse, elle rencontre Stella. Elle aussi connaît les Minidoutes, mais les siens sont positifs, et donnent confiance en soi : Et si je jouais mieux qu'avant ? Et si je pouvais aider quelqu'un ? Et si je rencontrais une nouvelle amie aujourd'hui ?