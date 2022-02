Sophrologie. 14 séances de sophrologie essentielles et faciles à pratiquer au quotidien

Prendre le temps de se poser, d'observer, de contempler simplement. Améliorer la qualité de sa vie en prenant conscience de son corps et de ses émotions. Ce sont les objectifs de la pratique de la sophrologie. Cet ouvrage propose 10 séances détaillées de sophrologie qui répondent aux principales circonstances du quotidien. - Se concentrer en vue d'un examen - Augmenter sa créativité - Trouver des solutions dans des situations délicates - Préparer son sommeil - Retrouver le calme après une discussion vive - Récupérer après un effort physique - Retrouver la stabilité mentale et éviter le burn out - Chasser les idées noires - Se défaire d'une mauvaise habitude (cigarette, abus de nourriture) - Apaiser des maux cycliques