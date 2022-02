En cuisine avec Disney. Plus de 150 recettes inspirées de vos films préférés

Quel meilleur endroit que la cuisine pour créer des souvenirs inoubliables ? Grâce aux Recettes Disney, trouvez l'inspiration et préparez des plats aussi amusants que délicieux. Des encas légers tels que le plateau de crudités de Minnie, des dîners savoureux comme la poêlée printanière de Mulan, des bentos dédiés à des personnages Disney, ou encore des gourmandises rapides à préparer, comme les esquimaux des 101 dalmatiens... Ce livre renferme une infinité d'idées concoctées avec soin par Joy Howard. Introduites par la pâtissière Joy Wilson et enrichies de plus de 150 photos en couleurs, les Recettes Disney apporteront une étincelle nouvelle à votre cuisine, avec des recettes créatives pour de merveilleux moments en famille.