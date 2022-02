Red Queen Tome 4 : War Storm

"N'importe qui peut trahir n'importe qui". Mare Barrow, Rouge dotée des pouvoirs des Argents, a eu tort de l'oublier. Après Maven, c'est maintenant Cal qui l'abandonne. Alors Mare se jure d'assurer, quoi qu'il lui en coûte, la liberté et la protection des Rouges et des Sangs Neufs. Et pour cela, quoi de mieux que de renverser une fois pour toutes le royaume de Norta ? A commencer par la couronne sur la tête de Maven... Mais personne ne peut gagner seul une guerre : pour unir enfin les Rouges et vaincre Maven, Mare devra choisir avec soin ses alliés, invoquer toute sa puissance et embrasser son destin. Car ce combat les mettra tous à l'épreuve, mais tous ne survivront pas...