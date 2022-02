Forces du mal de Tolkien

Les oeuvres de Tolkien comptent parmi les plus grands récits où s'affrontent le Bien et le Mal. Décrivant les forces obscures qui ont forgé le monde d'Arda, et les personnalités complexes habitées par la lutte interne de la lumière et des ténèbres, cet ouvrage examine la tyrannie et la destruction dans le monde de Tolkien et la véritable nature du Mal.