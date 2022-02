Bienvenue chez les Loud 33 - Leni aux commandes

Depuis le départ de Lori pour l'université, Leni est l'aînée de la maison, et la tâche est loin d'être facile. Lorsque ses parents s'absentent et lui demandent de surveiller Lincoln et ses soeurs, Leni panique. Elle va devoir gérer tous les conflits de la fratrie. Parviendra-t-elle à faire preuve d'autorité ?