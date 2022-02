Décors et gommettes - Animaux de la ferme

12 pages de décors à compléter avec 50 grandes gommettes pour découvrir les animaux de la ferme. L'enfant est guidé sur chaque page pour pouvoir coller chaque gommette au bon endroit et dans le bon décor ! Et dans chaque scène, un texte très court lui raconte une histoire. Un graphisme doux, une activité pour développer son imaginaire, qui valorise la créativité et l'autonomie des tout-petits.