La forêt, 4 questions, la vie et moi. Une rencontre qui a tout changé

Best-seller vendu à plus de 60 000 exemplaires en Allemagne et déjà traduit en 4 langues, le premier livre de Tessa Randau est enfin publié en France. Un conte initiatique pour transformer sa vie En apparence, sa vie est parfaite, mais elle se sent fatiguée et épuisée, et peine de plus en plus à gérer l'équilibre quotidien entre son travail et sa famille. Elle n'est pas heureuse et se demande pourquoi. Un jour, en se promenant dans les bois en pensant à sa vie, elle rencontre une mystérieuse vieille dame qui lui parle des "quatre questions de la vie", qui ont le pouvoir de tout changer pour le mieux. Cette mère de famille stressée est sceptique, mais elle accepte les deux premières questions et se rend compte à quel point elles améliorent son quotidien en très peu de temps. Plus elle ose l'expérience, plus les portes s'ouvrent. Mais sera-t-elle également prête à s'ouvrir à la dernière question, la plus importante des quatre ? Livre conçu avec amour avec estampage à la feuille d'or et illustrations intérieures en quatre couleurs par Ruth Botzenhardt.