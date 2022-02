LE GRIMOIRE DE LA SORCIÈRE MODERNE. Recettes, rituels et sortilèges pour prendre soin de soi

Un guide complet "corps-coeur-esprit" de rituels, exercices et pratiques magiques pour prendre soin de soi et retrouver l'équilibre : - COUR. Rituels, affirmations, tableaux de visualisation, carnet d'écriture et sortilèges pour se libérer de la culpabilité, être authentique, concentré, accepter ses limites, combattre le stress et la déprime, fixer des limites ... - CORPS. Tisanes, sels, huiles de bain magique, baume de sérénité, brumes de sommeil... : des conseils et recettes magiques pour prendre soin de son corps. - ESPRIT. Prières, méditations, respirations, fabrication de perles magiques et de chapelets, harmonisation saisonnière, bol à offrandes, boules à souhait... : des rituels spirituels et de reconnexion à la nature. - MAISON. Mélange d'encens, d'huiles essentielles, bougies, cristaux, recettes, rituels, autels et sanctuaires pour désencombrer l'énergie de la maison, nettoyer, purifier et protéger. Les plus de ce Livre Plus de 85 exercices, recettes et rituels alliant soin de soi et magie. Auteur renommée de La sorcière verte, elle met son expertise au service du bien-être des lecteurs.