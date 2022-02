Le petit livre de l'humanisme. Leçons universelles sur la recherche de sens et de joie

Nous cherchons tous le bonheur. Au-delà des religions, lorsque nous avons besoin de réconfort, d'inspiration et de guidance, il y a toujours eu une autre voie pour vivre bien et mieux : l'approche humaniste. Dans ce livre, retrouvez plus de deux mille ans de sagesse humaniste à travers un recueil inspirant de récits, de citations et de méditations sur la façon de vivre une vie éthique et épanouissante, fondée sur la raison et l'humanité. Une introduction parfaite à la philosophie humaniste des plus grands penseurs de l'histoire et d'aujourd'hui.