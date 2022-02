Diosa. Réveillez votre déesse intérieure

Une transmission vivante pour guérir en profondeur, s'aimer soi-même et retrouver le foyer de l'âme. Notre âme est un fragment de la divinité. Elle a le pouvoir de guérir nos blessures les plus profondes. Elle est amour illimité et complétude infinie. Et il existe en elle un espace indivisible, inaltérable et entier, qui n'a jamais été blessé, auprès duquel nous pouvons toujours trouver la lumière de qui nous sommes. A mi-chemin entre texte canalisé, témoignage personnel et pratiques de guérison, Nous sommes toutes Diosa (nom espagnol de la déesse), réveille le pouvoir de guérison du féminin divin en nous. Les plus de ce Livre Une approche à la fois scientifique et spirituelle, théorique et pratique, Nous sommes toutes Diosa réactive un savoir ancestral dans chacune de nos cellules et propose une méthode de guérison et d'éveil holistiques. Histoires de résilience, mantras, méditations, visualisations guidées : un guide complet pour honorer son féminin sacré.