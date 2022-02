LES CLÉS DE L'ÉNERGIE. 40 exercices de soin, nettoyage et protection énergétique

40 exercices de soin, nettoyage et protection énergétique Vous trouverez dans ce Livre : - Plus de 40 exercices pratiques de travail énergétique, pour la vitalité, le nettoyage énergétique des lieux, des personnes, l'alimentation, la santé et bien-être ! - Se dégager de l'énergie des autres, pratiquer des auto-soins, guérir et prévenir les fuites dans sa structure énergétique... Toutes les réponses à vos questions en exercices. - Une méthode concrète pour apprendre à travailler sur nos chakras et nos auras, via des pratiques de méditation, d'alignement et d'autoguérison énergétique. Les plus de ce Livre - Des exercices pour toutes les situations : énergiser son alimentation, facilité l'endormissement, choisir ses vêtements, améliorer sa santé, harmoniser sa maison, s'affirmer, se centrer, se libérer de la fatigue, des peurs et du stress, communiquer avec son futur...