Outer Banks - le prequel de la série Netflix

C'est le début des vacances de printemps dans les Outer Banks, et l'île est envahie de riches touristes. JJ et John B décident de s'éclipser au large, loin des Kooks, pour pêcher au harpon dans une zone dangereuse des Frying Pan Shoals, le Cimetière de l'Atlantique. Sur place, ils tombent sur un groupe de jeunes Kooks, dont Savannah, qui ne laisse pas JJ indifférent. Mais les deux groupes sont pris dans une tempête, et Savannah se retrouve coincée à bord du Pogue en compagnie de John B et JJ. Tous trois décident de se réfugier dans un phare. Alors qu'ils tentent de remettre ce dernier en marche et que JJ et Savannah se rapprochent, le trio tombe sur des trafiquants d'armes dont la livraison a été interrompue par la tempête... Nos aventureux Pogues parviendront-ils à se sortir de ce mauvais pas ?