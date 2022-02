PETIT GUIDE POUR TRANSFORMER CE QUI VOUS PLOMBE EN (TRÉS)OR. Transmuter les 22 grandes blessures émotionnelles

Vos blessures sont la clé de votre destinée. Et si vos épreuves n'étaient ni une fatalité, ni un hasard ? Vous allez découvrir que vos souffrances sont plus encore que des expériences permettant de grandir. Elles sont des indices-clés de votre destinée, la source de votre accomplissement. La méthode alchimique, proposée par ce guide très novateur, révèle de sacrés secrets transmis par les spiritualités ancestrales. Vous serez emmenés dans un voyage initiatique, où, en décryptant le sens de vos blessures, et en délivrant la lumière cachée au coeur de vos ombres, vous pouvez trouver le sens de votre vie. Charlotte de Silguy, coach et superviseur de coach, est la fondatrice d'une méthode d'accompagnement, "le coaching alchimique" , basée sur les principes essentiels du taoïsme, de l'alchimie et de la physique quantique. Cette approche consiste à décoder le sens profond des souffrances et des crises pour révéler sa pleine puissance et sa juste place au monde.