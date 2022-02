Six mois par an

L'histoire d'Hana et Ro, c'est... une bagarre, un supermarché, beaucoup de spaghettis, une salle de bain écoeurante, un piano électronique et beaucoup trop de plantes. C'est bordélique, maladroit, mais c'est aussi beau. Surtout, c'est évident. Ca l'est tellement qu'Hana pense que ça pourrait durer éternellement. Et puis, le 31 août, Hana s'endort paisiblement au côté de Ro. Mais à son réveil, Ro n'est plus là. Disparue, sans laisser de traces. Envolée, sans que personne se souvienne d'elle, sauf Hana. Comme si, au final, Ro n'avait tout simplement jamais existé. Qui est vraiment Ro, cette jeune fille mystérieuse et pourtant pleine de vie ?