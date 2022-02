Un Grand Week-end à Rome

Nouvelle formule ! Tous les sites incontournables, les dernières tendances, nos adresses coups de coeur et nos expériences uniques pour vivre un très GRAND Week-End à Rome grâce à ce guide actualisé tous les ans. Dans cette nouvelle édition : - Une nouvelle présentation, claire, moderne et encore plus pratique. Les carnets d'adresses sont désormais placés à la suite de chaque visite, pour les repérer plus rapidement. - Des expériences et activités uniques : dîner en musique à bord du TramJazz avec les monuments de Rome en toile de fond, fouler le sol mythique de Cinecittà, goûter à la street food dans le Testaccio, découvrir le quartier de Garbatella à Vespa sur les traces de Nani Moretti, se promener en barque sur le lac de la Villa Borghese... - Notre sélection de restos, bars avec terrasse, clubs et boutiques tendance pour s'immerger dans l'ambiance de Rome ! - Les coups de coeur et les tops de nos auteurs, passionnés de la ville : les plus beaux points de vue depuis les collines de Rome, les meilleurs adresses de glaciers et de street food, le top des lieux où prendre l'aperitivo, les terrasses et rooftops les plus sympas, les meilleurs spots pour danser, les boutiques les plus branchées... - Un plan détachable avec toutes les adresses localisées. Retrouvez-nous aussi sur Facebook, Instagram et Twitter ! www. facebook. com/GuidesUnGrandWeekend @ungrandweekend @UnGrandWeekEnda