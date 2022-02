Un Grand Week-end à Barcelone

Nouvelle formule ! Tous les sites incontournables, les dernières tendances, nos adresses coups de coeur et nos expériences uniques pour vivre un très GRAND Week-End à Barcelone grâce à ce guide actualisé tous les ans. Dans cette nouvelle édition : - Une nouvelle présentation, claire, moderne et encore plus pratique. Les carnets d'adresses sont désormais placés à la suite de chaque visite, pour les repérer plus rapidement. - Des expériences uniques : survoler la ville en téléphérique, acclamer les succès du Barça dans le mythique stade de Camp Nou, commander des tapas à la criée, assister à un spectacle de castellers... - Des activités 100 % locales : danser la sardane, pédaler en égrainant les oeuvres de street art, se baigner sur les plages de sable, partir en randonnée sur les hauteurs de la ville... - Notre nouvelle sélection de restos, bars avec terrasse, clubs et boutiques tendance pour s'immerger dans l'ambiance festive de Barcelone ! - Les coups de coeur et les tops de nos auteurs, passionnés de la ville : nos bars à tapas préférés, les plus belles terrasses, les clubs et salles de concerts à ne pas manquer, notre tops des rooftps... - Un plan détachable avec toutes les adresses localisées. Retrouvez-nous aussi sur Facebook, Instagram et Twitter ! www. facebook. com/GuidesUnGrandWeekend @ungrandweekend @UnGrandWeekEnda