Alerte rouge. L'histoire du film

Toute l'histoire du film Alerte rouge dans un album grand format, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. - L'histoire complète du film avec des textes courts et faciles à lire, rythmés par des dialogues et des images en pleine page. Dès 3 ans. L'histoire : Fille modèle, excellente élève et super copine, Mei, 13 ans, porte bien des casquettes. Son emploi du temps est chronométré, maîtrisé de A à Z. Tout change lorsqu'elle se réveille... sous la forme d'un énorme panda roux ! En se calmant, Mei reprend apparence humaine, mais dorénavant, à chaque émotion forte, elle se transforme en animal géant. Le chaos de l'adolescence a commencé.