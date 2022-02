Cahier de problèmes CE1 - Cahier élève - Ed. 2022. De la modélisation aux problèmes en barres

- 4 séquences composées de 8 séances pour traiter tous les types de problèmes de manière spiralaire : - Les problèmes de recherche d'un tout - Les problèmes de recherche d'une partie - Les problèmes additifs "de plus / de moins" - Les problèmes multiplicatifs. - Chaque séance traite une situation-problème à résoudre en plusieurs étapes. - Une page "J'ai compris ! " à la fin de chaque séquence sert de mémo à l'élève. Un code QR permet d'accéder à des exercices interactifs pour continuer à s'entraîner. - Des stickers facilitent le travail sur les problèmes. La Collection Cahiers de problèmes - Une nouvelle collection de cahiers centrés sur la résolution de problèmes, en utilisant la modélisation et les modèles en barre. - Une démarche méthodologique facile à intégrer aux pratiques pédagogiques de chacun, indépendamment de toute méthode. - Des exercices interactifs à flashcoder depuis le cahier pour réinvestir les apprentissages de façon ludique et s'entraîner autrement. - Des guides pédagogiques téléchargeables gratuitement accompagnés de vidéos de l'auteur explicitant les enjeux pédagogiques et didactiques pour chaque séquence.