Un grand week-end à Vienne

Un guide de poche ultra-pratique pour s'immerger dans la douce vie viennoise ! Tous les sites incontournables, les dernières tendances, nos adresses coups de coeur et nos expériences uniques pour vivre un très GRAND Week-End à Vienne, son quartier médiéval, son fameux Naschmarkt (marché), ses immenses musées et bien sûr l'incontournable palais de Schönbrunn, le Versailles autrichien. Découvrez Vienne sous tous ses angles : - Des expériences uniques : marcher dans les pas de Sissi impératrice, faire du patin à glace au coeur de Vienne, assister à un concert de musique classique ou trinquer sur les plus beaux rooftops. - Des activités 100% locales : visiter la ville à vélo, apprendre la valse, faire du canoé sur le Danube... - Notre nouvelle sélection d'irrésistibles pâtisseries, café viennois, restaurants pour goûter les spécialités viennoises. - Les coups de coeur et les tops de nos auteurs, passionnés de la ville : les " würfelstand " ((kiosques pour déguster des saucisses), les marchés, les fabuleuses collections de la dynastie des Habsbourg au musée KHM. - Un plan détachable avec toutes les adresses localisées.