Je partage

Gaston est une petite licorne comme toutes les autres, ou presque... Sa crinière arc-en-ciel change de couleur en fonction de ses émotions ! Lorsqu'il invite Eugène et Marie dans sa cabane, Gaston n'est pas très partageur. Il a peur que ses amis abîment ses affaires, il refuse de leur expliquer comment faire des avions en papier et ne veut pas qu'ils mangent ses bonbons. Mais quand Eugène et Marie s'en vont partager leur goûter et qu'ils s'amusent ensemble, Gaston a le coeur lourd. Après une discussion avec Doudou, Gaston rappelle ses amis et se rend compte que le partage a de très bons côtés ! - Une série d'albums écrite et illustrée par Aurélie Chien Chow Chine, sophrologue exerçant dans les écoles maternelles. - Des aventures inspirées de réactions d'enfant pour les accompagner au quotidien. - Dans chaque album, la recherche d'une solution fondée sur l'apaisement, les images mentales et la bienveillance.