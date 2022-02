Mariés du monde à habiller

11 silhouettes de mariées et 5 silhouettes de maris à habiller grâce à 6 pages d'autocollants (1 planche avec des détails pailletés et 1 planche avec des détails métallisés). Chaque silhouette est accompagnée d'un petit texte qui raconte son histoire et les décors des pages sont à colorier. En fin de bloc, 5 silhouettes ont des tenues et des décors à colorier.