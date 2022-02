Bébé Koala recueil - 7 histoires pour la semaine

Un nouveau recueil regroupant 7 histoires de Bébé Koala. Des aventures du quotidien pour accompagner les enfants tous les jours de la semaine. Bébé Koala s'habille toute seule et va à la cantine pour la première fois. Elle s'amuse également à la piscine et s'émerveille au cirque, avant de se découvrir une passion pour le foot. Patatras ! une mauvaise chute et Bébé Koala se retrouve à l'hôpital. Finalement, Bébé Koala et ses amis s'improvisent musiciens et forment un petit orchestre pas comme les autres.