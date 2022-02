Mon cahier d'écriture CP - Cahier élève - Ed. 2022

- Des pages pour revoir et maîtriser les prérequis de l'écriture. - Au CP, une progression des lettres minusculesétudiées en fonction de 4 catégories : les lettres dans l'herbe, dans les nuages, dans le ciel et dans la terre. - Des exercices d'entraînementprogressifs et différenciés : réglure évolutive, chemin d'écriture coloré laissant place à des lignes colorées... - Des pages d'entraînement pour aller plus loin. - Des rabats pour bien positionner sa main (pour droitiers et gauchers). - Des rabats avec réglures et lignes colorées sur support effaçable afin de s'exercer en autonomie. La Collection Mon cahier d'écriture - Une méthode innovante conçue par une professeure des écoles et une graphothérapeute pour construire le geste graphique, travailler la fluidité de l'écriture et remédier aux difficultés rencontrées dans l'apprentissage. - Des activités préparatoires à l'écriture : des frises de graphisme, le geste dans l'air, dans du sable, la bonne position du bras, de la main et du crayon... - Un classement des lettres par catégories, selon leur position et leur forme dans la réglure. - Du matériel de manipulation et des vidéos pour mieux appréhender le geste graphique.