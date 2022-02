Ecocitoyens durables ! CE2 - Cahier élève - Ed. 2022

7 thèmes (l'eau, les énergies, les déchets, les transports, la nature et les écosystèmes, l'alimentation, les règles pour vivre le développement durable) traités de manière spiralaire avec : - Un test pour évaluer ses habitudes en matière d'écologie ; - Une page "Ca se discute" pour débattre en collectif sur le thème et partager ses idées ; - Une page "L'actu des écocitoyens" avec des brèves insolites et percutantes pour aller plus loin ; - Deux pages d'activités pour approfondir ses connaissances ; - Une page "Je partage mes idées vertes" pour noter ses propositions ou ses découvertes sur le thème ; - Une page "Je fais quoi demain ? " afin que l'élève définisse lui/elle-même les actions qu'il/elle va mener dans son quotidien pour préserver et protéger l'environnement ; - Une rubrique "Bousculons nos habitudes" pour suggérer l'organisation de "défis verts" en collectif ; - Un texte de littérature de jeunesse accompagné de questions en lien avec le thème ; - Deux grands tests au début et à la fin du cahier pour visualiser le chemin parcouru par l'élève durant l'année. La Collection Ecocitoyens durables ! - Des outils pour développer durablement la conscience citoyenne des élèves et les inciter à s'impliquer dans les problématiques liées à l'environnement et au développement durable. - Une approche originale qui s'appuie sur l'ensemble des disciplines pour faire comprendre aux élèves les enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques de la transition écologique. - Une démarche spiralaire pour approfondir du CE2 au CM2. - Pour l'enseignant(e), un guide d'un genre nouveau, riche d'idées, pratique et ludique, dans l'esprit d'un bullet journal.