Aidalire - Fichier élève - Ed. 2022

Aidalire est une nouvelle méthode de renforcement de la lecture pour aider les élèves qui n'ont pas automatisé la lecture à l'issue du CP à la consolider. Le fichier propose : - Un apprentissage qui part du son et s'appuie sur une mise en couleurs : à chaque son voyelle correspond une couleur. Les graphèmes d'un même phonème voyelle ont la même couleur afin d'en faciliter le déchiffrage, et la syllabe complète prend la couleur du son voyelle. - En étude de la langue, pour renforcer le déchiffrage et la compréhension de l'écrit, un travail original à l'aide de jetons est proposé pour repérer les classes de mots qui constituent la phrase, puis leur fonction. - Une démarche conçue et testée en classe par des spécialistes des troubles spécifiques du langage et des apprentissages, une enseignante en ULIS et une orthophoniste. - Des aides à la lecture pour s'adapter à tous les élèves : police OpenDys, gestes Borel-Maisonny, syllabes dans la couleur du phonème voyelle... - Des activités progressives de lecture de syllabes, de mots puis de phrases, de manipulation, de production d'écrits et de copie. - Des textes variés, adaptés à des élèves plus âgés et entièrement déchiffrables, accompagnés de questions de compréhension pour ouvrir au monde et à la culture. - Des pages régulières de révisions.