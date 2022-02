Pour comprendre les maths CP - Cahier de problèmes - Ed. 2022

- Des cahiers pour acquérir des démarches de résolution de problèmes grâce à des situations additives, soustractives, multiplicatives et de division. - Une démarche progressive qui passe par le dessin, puis le schéma, pour accompagner l'élève vers la modélisation, puis l'abstraction, et lui permettre de résoudre les problèmes par lui-même. - Une proposition de progression pour chaque catégorie de problèmes. - Une proposition de répartition par période afin de respecter la progressivité des apprentissages. - Des fiches méthodologiques pour synthétiser les méthodologies de problèmes travaillées. La Collection Pour comprendre les maths - Un travail approfondi sur la numération pour faciliter la mémorisation et la mobilisation des connaissances. - L'introduction d'une activité régulière et spécifi que sur la comptine numérique (grande et petite) pour comprendre sa régularité et faciliter le passage à l'écriture chiffrée. - Toutes les modalités de calcul abordées pour mémoriser des faits numériques et les automatiser. - La résolution de problèmes au coeur des apprentissages, en passant par des "problèmes-modèles" . - La manipulation omniprésente dans les phases de découverte, comme un passage vers l'abstraction, et qui s'appuie sur une boîte de matériel de numération. - Un lien régulier vers un exercice numérique.