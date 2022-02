Pour comprendre les maths CP - Fichiers élève 1 et 2 + Mémo + Pages matériel - Ed. 2022

- Moins lourd et moins encombrant : un fichier pour les périodes 1 et 2, et un fichier pour les périodes 3 à 5. - Des planches de matériel prédécoupé et des planches de stickers. - Un cahier de leçons pour l'élève : l'essentiel à retenir. - Des leçons en 4 étapes : rituels de calcul mental et de résolution de problèmes, phase de découverte, phase d'entraînement en autonomie. - Toutes les deux leçons, un exercice de rebrassage et un exercice pour chercher plus ludique. - Des pages "Problème" pour un travail spécifique sur les typologies à partir d'un problème de référence. - Des pages "Jeux" pour continuer à s'entraîneren s'amusant. - 2 doubles-pages "Je fais le point" par période, pour réviser et s'autoévaluer. - Des codes QR vers des vidéos pour rendre les notions plus explicites et vers des exercices interactifs pour s'entraîner autrement. La Collection Pour comprendre les maths - Un travail approfondi sur la numération pour faciliter la mémorisation et la mobilisation des connaissances. - L'introduction d'une activité régulière et spécifi que sur la comptine numérique (grande et petite) pour comprendre sa régularité et faciliter le passage à l'écriture chiffrée. - Toutes les modalités de calcul abordées pour mémoriser des faits numériques et les automatiser. - La résolution de problèmes au coeur des apprentissages, en passant par des "problèmes-modèles" . - Lamanipulation omniprésente dans les phases de découverte, comme un passage vers l'abstraction, et qui s'appuie sur une boîte de matériel de numération. - Un lien régulier vers un exercice numérique.