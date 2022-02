Mini-Maths Petite section - Cahier de consolidation - Ed. 2022

Pour chaque situation mathématique proposée dans le guide ressources, une ou plusieurs fiches d'activités autonomes de consolidation sont proposées dans le cahier. Elles s'inscrivent dans la continuité de la séquence d'apprentissage et constituent un premier passage à l'abstraction. Elles sont à proposer aux élèves à la suite de l'ensemble des phases, dans la continuité de la séquence, ou en différé. Dans le souci de proposer une trace écrite de la séquence, le cahier est doté : - De fiches détachables afin que l'élève puisse constituer un classeur ou un lutin - De gommettes repositionnables permettant à l'élève de se corriger - D'étiquettes à positionner et à coller une fois la validation faite Le format à l'italienne facilite la prise en main par l'enfant. La collection Mini-Maths - Des guides clés en main proposant des situations d'apprentissages mathématiques à construire en ateliers par la manipulation, la verbalisation et l'abstraction. - Des cahiers de consolidation pour garder une trace écrite des apprentissages. - Une méthode explicite et facile à mettre en oeuvre : des éclairages didactiques et lexicaux, les dialogues pédagogiques à conduire par l'enseignant, la verbalisation attendue des élèves, des photos pour illustrer concrètement les phases de manipulation et la mise en oeuvre des séances... - Un apprentissage spiralaire sur le niveau et sur le cycle pour s'entraîner, stabiliser la mémorisation des savoirs et automatiser les savoir-faire. - Un matériel de manipulation riche et réutilisable tout au long de l'année.