Habille... Le roi Arthur

Un nouvelle édition du titre Le roi Arthur dans la collection à succès Habille... Les enfants trouveront parmi les autocollants fournis avec ce livre toutes les tenues et les accessoires nécessaires pour habiller le roi Arthur, la reine Guenièvre et les chevaliers de la Table ronde. En habillant les différents personnages, ils découvriront la mode médiévale et les armures des chevaliers.