Ce cahier d'activités qui a pour thème les licornes séduira les jeunes enfants et leur procurera l'entraînement indispensable pour apprendre à manier le stylo et en obtenir le résultat souhaité. Parmi les nombreux jeux proposés, ils trouveront des labyrinthes, des jeux des différences, des points à relier et des lignes à tracer en suivant les pointillés. Le cahier est fourni avec un feutre pour écrire et dessiner facilement sur les pages nettoyables, tout effacer et puis recommencer.