Les véhicules - Mes tout premiers mots

Des trains, des avions, des voitures... Les illustrations gaies et colorées de ce livre solide, tout en carton, invitent les très jeunes enfants à découvrir de nombreux véhicules et le plaisir de se déplacer. Sur chaque page, des découpes pour regarder à travers éveilleront la curiosité des tout-petits et les inciteront à prononcer leurs premiers mots.