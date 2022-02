Construis tes animaux mythiques avec des autocollants

Méduse, Léviathan, un loup-garou, un yéti et un dragon venu de Chine figurent parmi les êtres légendaires de ce livre d'autocollants qui émerveillera les enfants et stimulera leur imagination. Ils auront plaisir à compléter onze créatures extraordinaires à l'aide des autocollants et à lire les explications et les statistiques les concernant.