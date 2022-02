Mon premier livre de pâte à modeler

Que faire avec de la pâte à modeler ? Les instructions toutes simples à l'intention des jeunes enfants les invitent à rouler et à aplatir de la pâte à modeler pour former toutes sortes de choses à placer sur les scènes imagées du livre. Une activité à faire et à refaire grâce aux pages plastifiées du livre qui permettent de décoller facilement la pâte à modeler.