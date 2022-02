Pourquoi je dois partager ?

Les illustrations de Christine Pym dépeignent de gentils insectes qui invitent les jeunes enfants à réfléchir à la notion de partage, à ce qui est juste ou injuste, à l'importance d'apprendre à attendre son tour et adopter de petits gestes qui peuvent avoir de grands effets pour respecter la planète et le monde vivant. Au fil des scènes imagées et des multiples rabats, ils trouveront de nombreuses choses à observer et à commenter.