Il n'est pas toujours facile de répondre aux questions des jeunes enfants sur le racisme. Qu'est-ce que le racisme ? Comment se manifeste-t-il ? Pourquoi doit-on le combattre ? Que pouvons-nous faire pour l'éradiquer ? Les enfants et les adultes trouveront dans cet ouvrage des réponses précises à de nombreuses questions et les mots justes pour aborder ce sujet. Un ouvrage écrit avec la collaboration de la psychologue pour enfants Aayesha Mulla et de l'association antiraciste "Show Racism the Red Card".