La Porte de l'Hiver

Seuls. Coupés de tout. La meute Járnhamar doit fuir le jugement de son propre Chapitre à bord d'un astronef volé, sur fond d'Imperium en guerre totale. Cherchant à redresser de vieux torts, ces Space Wolves écument des mondes en ruine à la recherche d'un ennemi qui demeure obstinément caché. Or, au cours de ce voyage périlleux, la meute apprend que sa némésis n'est pas seule à menacer sa survie. Elle doit aussi composer avec le parcours incertain que pourrait suivre un de ses membres, dont les pouvoirs déroutants et clandestins grandissent. Le but de la meute est de retourner sur Fenris après avoir lavé son honneur et renouvelé ses serments, mais cela devient de plus en plus improbable. Alors que les frontières de l'Imperium croulent et que se réalise l'ancienne prophétie de l'attaque du Grand Ennemi, la meute Járnhamar doit percer au plus vite le secret d'une vieille félonie et déjouer l'horreur annoncée, faute de quoi tout ce pour quoi elle s'est battue sera balayé par la tempête à venir.