N'autre école N°18. La pédagogie, écolo ?

Quant aux signataires de l'Appel des enseignant·es pour la planète, leur constat est clair : Tout se passe dans l'Education nationale comme si rien ne se passait sur Terre. Sur le modèle de l'élevage industriel intensif, l'éducation est devenue une activité hors-sol. Au-delà du constat de l'inadéquation actuelle des contenus et de l'organisation de l'école à répondre aux enjeux écologique, le prochain numéro de N'autre école interroge ses acteurs et les pratiques pédagogiques sur leur capacité à inventer de nouvelles organisations du travail et à partager des connaissances qui pourraient changer notre vision du monde et notre rapport à l'écosystème. En quoi l'école peut-elle répondre, à son niveau, aux défis que suppose une réelle transition écologique ? Telle est la question à laquelle ce nouveau numéro de la revue cherche des réponses.