Cinq pains deux poissons 150 - Je suis petit

Un thème central par numéro et des rubriques variées (vie de saint, liturgie, chant, â-). - des illustrations en couleurs - quelques dessins à colorier - des textes simples à lire et à expliquer avec le jeune lecteur débutant - les parents trouveront une page de conseils spirituels et pédagogiques pour les aider dans leur rôle d'éducateurs ou de responsables d'équipes Pour les 6-9 ans.