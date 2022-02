Carême... pour les cancres à l'école des saints 2022. Remettre Dieu dans notre vie !

La formation et la pratique religieuses fondent comme neige au soleil dans notre vieux pays chrétien. Le moment est venu pour les baptisés de reprendre conscience de l'essentiel de leur foi, et de remettre Dieu au coeur de leur vie : c'est à cette catéchèse fondamentale que sera consacré le carême 2022. Nous suivrons la méthode à l'école des saints, qui a fait ses preuves : choisir et commenter des textes de la grande tradition chrétienne pour nourrir jour après jour la méditation des lecteurs, du Mercredi des Cendres au jour de Pâques.